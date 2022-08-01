Ринкова вартість акцій Нафтогазу затверджена на рівні ₴300 мільярдів

Уряд затвердив ринкову вартість акцій НАК «Нафтогаз України» у сумі 300,4 млрд гривень та збільшив статутний капітал компанії за рахунок передачі пакетів акцій шести ТЕЦ.

Як передає Укрінформ, відповідна постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2022 р. № 840 «Про затвердження ринкової вартості акцій та збільшення статутного капіталу акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" оприлюднена на урядовому порталі.

«Затвердити ринкову вартість 190 150 481 простої іменної акції акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" у сумі 300 437 760 000 гривень станом на 30 червня 2022 р.», - йдеться в постанові.

Крім того, збільшено статутний капітал «Нафтогазу» на суму 646,2 млн гривень шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків у формі переданих до статутного капіталу компанії пакетів акцій шести державних акціонерних товариств: АТ "Дніпровська ТЕЦ", ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ", АТ "Криворізька теплоцентраль", АТ "Херсонська ТЕЦ", АТ "Одеська ТЕЦ", АТ "Сєвєродонецька ТЕЦ».

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет України дозволив передати НАК «Нафтогаз України» пакети акцій шести підприємств теплокомуненерго за умови виконання поведінкових зобов'язань. «Нафтогаз» заявив про готовність взяти на себе зобов'язання, що усувають потенційно негативний вплив концентрації на конкуренції.