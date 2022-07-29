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Не менше 10-ти вагонів за раз: УЗ змінює правила перевезення нафтопродуктів
22:02 29.07.2022 |
АТ «Укрзалізниця» хоче зобов'язати операторів постачати на свої нафтобази не менше 10-ти вагоно-цистерн нафтопродуктів за один раз. Про це йдеться у розпорядженні директора департаменту Андрія Мірошникова, адресованому філіям УЗ.
«Н, М, ДМ регіональних філій АТ «Укрзалізниця» при переадресуванні нафтопродуктів, які надійшли з країн ЄС і Молдови, за новими перевізними документами на станціях призначення прийом до перевезення нової відправки здійснювати за однією накладною, оформленою на групу не менше 10-ти вагонів», - йдеться в документі.
Зазначається, що завдяки цьому УЗ вдасться ефективно організувати спрямування порожніх вагоно-цистерн для задоволення потреб усіх замовників послуг.
Опитані enkorr трейдери здивовані таким рішенням національного перевізника. Більше всього питань у них виникає до безпеки таких постачань.
«10 вагонів - це до 600 т нафтопродуктів. І це під час війни, коли, як ми бачимо, кожна нафтобаза може стати мішенню для ворожих російських ракет», - каже один із великих постачальників нафтопродуктів, зазначивши, що наразі компанія завозить на одну станцію максимум 3-4 вагоно-цистерни.
Крім того, з їх слів, нововведення «Укрзалізниці» дискримінаційне для невеликих операторів, обсяги яких у такому разі зовсім не дозволять їм користуватися послугами залізниці.
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