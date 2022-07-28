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Суд стягнув з «Приватбанку» $17,5 мільйона за позовом колишньої дружини Боголюбова
22:34 28.07.2022 |
Державний ПриватБанк подасть апеляцію на рішення Дніпропетровського апеляційного суду про стягнення з банку $17,5 млрд на користь колишньої дружини ексвласника банку Геннадія Боголюбова Олени Боголюбової, повідомила пресслужба банку у четвер.
"Категорично не погоджуючись із вказаним рішенням суду апеляційної інстанції ПриватБанк оскаржить його у Верховному Суді", - йдеться в повідомленні.
Згідно з рішенням суду, кошти на депозитах Боголюбової не могли бути конвертовані в акції банку в результаті закону та процедури bail-in, адже колишня дружина нібито не була пов'язана зі своїм колишнім чоловіком.
Як повідомлялося, Велика палата ВС 15 червня 2020 року частково задовольнила касаційну скаргу НБУ, Кабінету міністрів та ПриватБанку і скасувала ухвали судів нижчих інстанцій за позовом сім'ї Суркісів, тим самим залишивши в силі рішення НБУ про визнання Суркісів пов'язаними із ПриватБанком особами, і визнанні недійсними договорів обміну їх коштів у банку на суму понад 1 млрд грн на акції банку (bail-in), пізніше викуплені державою за 1 грн.
Раніше, 13 квітня 2018 року Апеляційний суд Дніпропетровської області відхилив апеляційну скаргу ПриватБанку, підтвердивши рішення Жовтневого райсуду Дніпра від 5 вересня 2017 року, яким суд ухвалив стягнути з фінустанови на користь Боголюбової відповідні депозити.
Як повідомлялося, у грудні 2016 року уряд на пропозицію НБУ та акціонерів ПриватБанку, найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію фінустанови. Держава отримала 100% у її капіталі, а ПриватБанк було докапіталізовано на суму 116,8 млрд грн.
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