АМКУ дозволив передати Нафтогазу пакети акцій шести ТЕЦ

Антимонопольний комітет України дозволив передати НАК «Нафтогаз України» пакети акцій шести підприємств теплокомуненерго за умови виконання поведінкових зобов'язань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що Комітет дозволив передати до статутного капіталу Нафтогазу пакети акцій АТ «Дніпровська ТЕЦ», АТ «Криворізька ТЦ», ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ», АТ «Херсонська ТЕЦ», АТ «Одеська ТЕЦ», АТ «Сєвєродонецька ТЕЦ», що забезпечує перевищення 50% голосів у вищих органів управління товариств.

Ці підприємства здійснюють виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для потреб споживачів, а також виробництво (генерації) та постачання електричної енергії.

Враховуючи, що після концентрацій сукупна частка Групи Нафтогаз та об'єктів набуття контролю на ринку електричної енергії буде становити менше 1%, Комітет встановив, що ці концентрації не призводять до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на ринку.

Територіальні межі здійснення господарської діяльності підприємств визначаються та обмежуються місцем розташування мереж, по яких здійснюється транспортування теплової енергії у містах Сєвєродонецьк, Одеса, Кривий Ріг, Херсон, Миколаїв та Кам'янське. Отже, заявлені концентрації не призводять до структурних змін попиту та/або пропозиції на ринках теплової енергії на територіях, де ці підприємства розташовані.

Водночас під час розгляду справ АМКУ зосередив увагу на ринку природного газу, адже він є сировиною для виробництва теплової та електричної енергії шести згаданих теплоелектроцентралей. Група Нафтогаз здійснює діяльність, зокрема, і з видобування та реалізації природного газу.

Наразі в Україні діє положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу щодо особливостей постачання газу виробникам теплової енергії (ПСО). Відповідно до положення, такі спецобов'язки покладено на суб'єктів господарювання Групи Нафтогаз.

Водночас, нагадали в АМКУ, після припинення дії положення про спецобов'язки (з 1 серпня 2022 року) та в разі відсутності інших рішень Кабінету Міністрів існує ризик порушення Нафтогазом вимог конкурентного законодавства. Зокрема, у вигляді усунення чи обмеження конкуренції для інших постачальників природного газу.

Нафтогаз заявив про готовність взяти на себе зобов'язання, що усувають потенційно негативний вплив концентрації на конкуренції.

Зобов'язання передбачають, що Нафтогаз та його підвідомчі підприємства не перешкоджатимуть придбанню цими теплокомуненерго газу на конкурентних засадах після втрати чинності ПСО.

Про виконання зобов'язань НАК «Нафтогаз України» повинен звітувати перед Комітетом щорічно до 1 квітня впродовж трьох років після скасування ПСО.





