Фінансові новини
- |
- 28.07.22
- |
- 16:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Суд передав Миколаївський глиноземний завод російського мільярдера Дерипаски в управління АРМА
13:34 28.07.2022 |
Шевченківський районний суд Києва за клопотанням слідчого СБУ передав в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) корпоративні права ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", підконтрольне структурам російського мільярдера Олега Дерипаски.
Відповідне рішення суд ухвалив 13 липня, повідомляє Finbalance із посиланням на дані судового реєстру.
Зокрема, рішенням суду в управління АРМА передано:
корпоративні права у вигляді 13,9645% статутного капіталу ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", що прямо належать ТОВ "Компанія "Алюміній України", у розмірі 212,84 млн грн;
корпоративні права у вигляді 86,0355% статутного капіталу ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", що прямо належать ТОВ "Гуардон Україна", у розмірі 1,31 млрд грн;
корпоративні права у вигляді 99,0054% статутного капіталу ТОВ "Компанія "Алюміній України", що належать арубській компанії Gandela International A.V.V., у розмірі 529,34 млн грн;
корпоративні права у вигляді 0,9946 % статутного капіталу ТОВ "Компанія "Алюміній України", що належать ще одній арубській компанії Gordal Holdings A.V.V., у розмірі 5,32 млн грн;
корпоративні права у вигляді 0,5584% статутного капіталу ТОВ "Гуардон Україна", що належать арубській компанії Gandela International A.V.V. у розмірі 8,53 млн грн;
корпоративні права у вигляді 99,4416% статутного капіталу ТОВ "Гуардон Україна", що належать арубській Gordal Holdings A.V.V., у розмірі 1,52 млрд грн.
Зареєстровані на Арубі компанії Gandela International AVV та Gordal Holdings A.V.V. фігурували у схемі продажу Миколаївського глиноземного заводу групою "РусАЛ" Дерипаски світовому трейдеру Glenсore, однак ця угода завершена не була.
Як повідомлялося, раніше суд арештував корпоративні права Миколаївського глиноземного заводу, що належать фірмам "Гуардон Україна" і "Компанія Алюміній України".
Миколаївський глиноземний завод - одне з найбільших у Європі підприємств кольорової металургії. Російський олігарх Олег Дерипаска отримав контроль над підприємством на початку 2000-х років.
У 2016 році Україна ввела санкції проти компаній Олега Дерипаски ОК "Русал" і пов`язаною з нею кіпрською Judson Trading Limited. Наступного року Миколаївський глиноземний завод повідомив, що "Русал" продав МГЗ сировинному трейдеру Glencore (Швейцарія). Втім, у 2018 році стало відомо, що Олег Дерипаска зберіг контроль над заводом.
Миколаївський завод випускає 1,7 млн тонн на рік (близько 20% від загального випуску глинозему "Русала"), це другий найбільший глиноземний актив компанії.
1 березня 2022 року компанія "РусАл" російського олігарха Олега Дерипаски заявила, що тимчасово припинила виробництво на Миколаївському глиноземному заводі.
Наприкінці квітня суд також арештував корпоративні права та майно ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів" (Сумщина), яке належить офшорній компанії підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Клопіт Спартц: Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
|Костін замість Венедіктової. Чи задоволений Вашингтон нашою боротьбою з корупцією
|Чому стався дефолт Нафтогазу і що буде з газом на зиму
|Рада призначила Совгирю суддею КС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стати надійним партнером у питанні транспортних вантажоперевезень
У РУБРИЦІ
|Три судові справи ПриватБанку відклали
|Суд передав Миколаївський глиноземний завод російського мільярдера Дерипаски в управління АРМА
|Крюківський завод почав шукати контракти в ЄС. Перший вагон під євроколію уже готовий
|«Укргазвидобування» відновило роботу газової свердловини у Полтавській області добовим дебітом 200 тис. куб. м
|«АрселорМіттал Кривий Ріг» з серпня на три місяці призупиняє роботу свого ГЗК
|НБУ оскаржив у касаційному порядку судові рішення стосовно скасування штрафу Акордбанку
|«Нафтогаз» невідкладно запропонує власникам єврооблігацій нову угоду про відстрочку
Бізнес
|Meta запускає безкоштовне навчання для українського бізнесу
|Китай відправив на свою орбітальну станцію лабораторний модуль «Веньтянь»
|Обладнання Huawei могло красти дані про ядерний арсенал США, у ФБР завели справу, - CNN
|Новий Nissan X-Trail презентували в Японії
|Samsung першою у світі почала постачання 3-нм чіпів - відвантажена перша партія
|Вчені винайшли, як змусити кремнієві сонячні панелі виробляти більше енергії
|Hyundai створив Ioniq 6 для конкуренції з Tesla