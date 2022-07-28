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Крюківський завод почав шукати контракти в ЄС. Перший вагон під євроколію уже готовий
11:17 28.07.2022 |
Український виробник рухомого складу Крюківський вагонобудівний завод веде переговори з операторами та лізинговими компаніями з Європейського Союзу про виготовлення вагонів під європейську колію 1435 мм. Про це повідомила Railway Gazette International.
Підприємство уже завершило випробуваннях двох прототипів вагона-платформи, розробленого за європейськими стандартами. Наразі триває процес схвалення Європейським залізничним агентством, серійне виробництво планують запустити з першого кварталу 2023 року.
Характеристики 80-футового вагону-платформи типу Sggrss:
→ довжина з буферами - 26,39 м;
→ висота навантажувальної підлоги - 1155 мм;
→ вага вагона (тара) - 27 т;
→ вантажопідйомність - 108 тонн.
Очікується, що прототип Sggrss 90-футової платформи буде готовий до випробувань у третьому кварталі 2022 року та схвалений у 2023 році.
Крім того, у КВБЗ є плани щодо інших типів вагонів для задоволення потреб ЄС. Підприємство заявляє, що готове брати замовлення від європейських клієнтів.
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