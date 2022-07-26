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АНАЛІТИКА

Кабмін просить у кредиторів Укравтодору та Укренерго відстрочки на два роки з виплати боргів

 

Кабінет міністрів запропонував інвесторам в облігації Укравтодору та Укренерго відстрочити виплату відсотків за ними щонайменше на два роки. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль .

Зокрема, уряд ухвалив документи, якими пропонує власникам облігацій Укравтодору на суму $700 млн відстрочити погашення відсотків за ними до кінця 2024 року.

Також запропоновано власникам цінних паперів Укренерго на суму $825 млн відстрочити виплати на два роки.

"Наразі держава консолідує всі наявні ресурси для першочергових потреб: фінансування армії, підготовка до опалювального сезону, виплата пенсій, поновлення критичної інфраструктури", - прокоментував прем'єр.

У Кабміні очікують, що кредитори підтримають звернення України.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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