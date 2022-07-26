Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Приватбанк» виграв суд у компанії Коломойського про підстави для націоналізації

 

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду задовільнив скаргу державного "Приватбанку", скасував рішення судів попередніх інстанцій та відмовив у позові пов'язаній з колишніми власниками банку кіпрській компанії Triantal Investments Ltd про скасування розпорядження Національного банку України щодо інспекційної перевірки "Приватбанку" від 17 жовтня 2016 року.

Як повідомляє пресслужба банку, відповідне рішення Верховний Суд ухвалив сьогодні, 26 липня.

"За результатом саме цієї перевірки регулятор виявив численні порушення в діяльності менеджменту та колишніх власників "Приватбанку" в період до 2016 року та дійшов висновку про необхідність виведення банку з ринку як єдиної можливості врятувати його від банкрутства і зберегти фінансову стабільність в Україні", - йдеться у повідомленні.

У "Приватбанку" наголосили, що це остаточне судове рішення по цій справі, яке є важливою складовою частиною судової боротьби державного банку з колишніми власниками щодо законності націоналізації банку.

Як повідомлялося, у травні 2019 року Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу Національного банку України (НБУ) на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 2 березня 2018 року, яким за позовом колишнього акціонера "Приватбанку" кіпрської компанії Triantal Investments Ltd було скасовано розпорядження НБУ про проведення інспекційної "Приватбанку" напередодні його виведення з ринку.

В Нацбанку тоді пояснювали, що оскарження рішення про проведення інспекційної перевірки у "Приватбанку" є частиною процесу, спрямованого на оскарження колишніми співвласниками банку всієї процедури його націоналізації.

Нагадаємо, Нацбанк на підставі зазначеної перевірки визнав "Приватбанк" неплатоспроможним і звернувся до уряду з пропозицією вивести банк із ринку за участю держави через продаж банку Міністерству фінансів.

Раніше власниками Triantal Investments Ltd через Fransiano Investments Ltd були Геннадій Боголюбов, Ігор Коломойський та Олексій Мартинов. Частка Боголюбова та Коломойського становила по 49,9% у статутному капіталі Fransiano Investments Ltd, Мартинова - 0,2%.

Уряд України 18 грудня 2016 року за пропозицією НБУ та колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той момент були Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Пізніше колишні власники банку заявили, що вважають проведену націоналізацію незаконною, тоді як "Приватбанк" і держава вимагають від них додаткового відшкодування збитків.

Наразі сторони ведуть численні судові суперечки як в Україні, так і у закордонних юрисдикціях.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 37,0568
  0,3547
 0,95

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4324  0,49 1,30 39,5794  0,22 0,57
EUR 38,7412  0,40 1,05 40,1265  0,15 0,38

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес