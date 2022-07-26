Кабмін обрав «Академію оцінки і права» оцінювачем майна «Нафтогазу»

Кабінет Міністрів обрав приватне підприємство "Академія оцінки і права" суб'єктом оціночної діяльності майна національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Про це йдеться у розпорядженні уряду №637 від 22 липня, передають Українськi Новини.

Також Кабмін затвердив умови договору з "Академію оцінки і права", та встановив розмір оплати послуг, визначених договором.

"Академія оцінки і права" працює на ринку консалтингових і оціночних послуг з 2002 року, кінцевим бенефіціаром і керівником ПП є Степан Максимов.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів обрав приватне підприємство "Габ'яно" суб'єктом оціночної діяльності акцій НАК "Нафтогаз України".

2021 рік група "Нафтогаз" закінчила з чистим прибутком у розмірі 12,023 млрд гривень проти збитку в сумі 19,002 млрд гривень у 2020 році, збільшивши дохід від реалізації на 36,5%, або на 58,15 млрд гривень, до 217,384 млрд гривень.

НАК "Нафтогаз України" - провідне підприємство паливно-енергетичного комплексу країни, яке займається розвідкою та розробкою родовищ, бурінням, зберіганням нафти і газу, транспортуванням нафти, а також постачанням газу споживачам.