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Нацбанк знову оштрафував власника кредитного сервісу «ШвидкоГроші»
19:01 25.07.2022 |
Національний банк виявив з боку ТОВ "Споживчий центр" (ЄДРПОУ 37356833) порушення зобов'язання учасників ринків небанківських фінансових послуг надавати на письмову вимогу відповідну інформацію та копії документів.
Як повідомляє пресслужба НБУ, за несвоєчасне надання інформації передбачено штраф у розмірі від 100 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Отже, у зв'язку з виявленими фактами несвоєчасного надання інформації Національному банку упродовж суттєвого періоду часу на запити з метою розгляду звернень споживачів фінансових послуг на виконання закону України "Про звернення громадян" до ТОВ "Споживчий центр" застосовано заходи впливу у вигляді накладення штрафів:
* за друге встановлене порушення упродовж календарного року в розмірі 17,85 тис. грн;
* за наступні сім порушень упродовж календарного року, які є систематичними, на загальну суму 238 тис. грн.
Відповідні рішення ухвалені згідно з постановами уповноваженої посадової особи Національного банку про накладення штрафної санкції за порушення закону від 25 липня 2022 року.
Нагадаємо, 22 липня 2022 року до ТОВ "Споживчий центр" було застосовано захід впливу за несвоєчасне подання інформації за перше встановлене порушення упродовж календарного року.
ТОВ "Споживчий центр" продовжує здійснювати свою діяльність у період воєнного стану у відповідності до наявної ліцензії - надання коштів у позику, зокрема і на умовах фінансового кредиту. За даними на сайті компанії, вона надає споживчі кредити під брендом "ШвидкоГроші".
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