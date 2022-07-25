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«Укравтодор» поінформував власників його єврооблігацій про можливість пропозиції із відтермінування
16:44 25.07.2022 |
Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор"), що розмістило в червні минулого року під гарантії держави дебютні єврооблігації на $700 млн зі ставкою 6,25%, після оголошення Україною пропозиції про дворічне відтермінування виплат за її єврооблігаціями, наразі також оцінює варіанти управління своїми зобов'язаннями.
"Після завершення цієї оцінки цілком імовірно, що в найближчому майбутньому щодо облігацій буде аналогічний захід із управління зобов'язаннями", - йдеться у повідомленні "Укравтодору" на Лондонській фондовій біржі в понеділок.
Україна у своїй пропозиції власникам її суверенних облігацій про відтермінування виплат за ними на два роки зазначила, що очікує від державних НЕК "Укренерго" та "Укравтодору" аналогічної пропозиції щодо їхніх єврооблігацій, випущених під гарантії держави.
"Укренерго" у листопаді минулого року розмістило під гарантії держави дебютні п'ятирічні "зелені" єврооблігації на суму $825 млн із прибутковістю 6,875% та виплатою відсотків двічі на рік. Кошти від випуску єврооблігацій було спрямовано на оплату виробленої ВДЕ-генерацією електроенергії.
Як повідомлялося, Україна 20 липня запропонувала власникам єврооблігацій з 1 серпня відстрочити всі виплати за ними та строки погашення на два роки, зберігши поточні ставки прибутковості.
Також міжнародні партнери України в рамках G7 та Паризького клубу кредиторів заявили про готовність призупинити виплату боргу України до кінця 2023 року з можливістю продовження відтермінування ще на один рік. Вони також наполегливо закликали приватних кредиторів прийняти пропозицію України від прострочення виплат щодо її єврооблігацій та зміни умов щодо ВВП-варантів.
За даними на сайті Франкфуртської фондової біржі, у п'ятницю, 22 липня, єврооблігації "Укравтодору" котирувалися за ціною 17,64% від номіналу, що трохи нижче за котирування суверенних єврооблігацій того ж року погашення (близько 20%).
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