Кабмін зобов'язав Нафтогаз узгоджувати будь-які дії щодо угоди із емітентом своїх єврооблігацій

Кабінет Міністрів зобов'язав НАК "Нафтогаз України" узгоджувати з урядом будь-які дії щодо виконання основної угоди з компанією Kondor Finance, яка є емітентом єврооблігацій Нафтогазу.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у розпорядженні уряду №625-р від 21 липня.

"Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", зокрема його посадові та інші уповноважені особи, зобов'язані вчиняти будь-які дії щодо виконання діючого основного правочину з Кондор Файненс пі.ел.сі. (Kondor Finance plc) після окремого погодження таких дій Кабінетом Міністрів України", - йдеться у документі.

Уряд також незадовільно оцінив роботу правління Нафтогазу через неукладання договору із Kondor Finance стосовно змін до кредитних договорів на суму понад 3 млрд грн. Відповідний правочин Кабін погодив розпорядженням 554-р від 7 липня.

Як повідомлялося, на початку липня Кабінет Міністрів зменшив базовий норматив сплати дивідендів для Нафтогазу із 95% до 30%, що дозволило компанії направити на закупівлю газу додатково 8,5 млрд грн.

Нафтогаз через Kondor Finance просив власників своїх єврооблігацій дозволити відтермінувати виплати на два роки.