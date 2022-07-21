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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«БРСМ-Нафта» зняла обмеження на продаж пального

17:51 20.07.2022 |

Новини компаній

 

Мережа АЗК "БРСМ-Нафта" зняла обмеження на продаж пального на власних заправках, повідомляється у пресрелізі компанії у середу.

"Відтепер кожен водій може заправитися без обмеження літражу в мережі АЗК "БРСМ-Нафта". Крім того, одна з найбільших національних мереж повернула можливість заправки пального до каністр, які можна придбати на будь-якому АЗК", - зазначено у повідомленні.

Згідно з ним, для всіх клієнтів, які є учасником програми лояльності БРСМ PLUS, діють знижки від 50 коп. на кожному літрі газу, ДП та біо, а при купівлі товару категорії "фастфуд" знижка збільшується ще на 50 коп. Додатково клієнтам нараховуватимуться подвійні бали на картку лояльності у разі купівлі пального з 25 липня та до кінця місяця.

Наразі "БРСМ-Нафта" налагодила імпорт пального з Румунії, Болгарії, Азербайджану, Оману, Литви та Польщі, зазначили у мережі АЗК.

"Ми робимо все можливе, щоб мережа працювала повноцінно за будь-яких обставин. Це стосується як швидкого відновлення АЗК, що постраждали внаслідок воєнних дій, так і наявності пального", - заявив директор зі стратегічного маркетингу мережі АЗК "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук, слова якого наведено у пресрелізі.

Як зазначають у компанії, з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого цього року "БРСМ-Нафта" безкоштовно заправляє транспортні засоби ЗСУ, ДСНС, швидкої допомоги, поліції та ТРО. "За весь період повномасштабної війни було виділено 473 тис. літрів пального", - наголосили у мережі АЗК.

"БРСМ-Нафта" - торгова марка однієї з перших у пострадянській Україні мереж автозаправних комплексів, яка була створена у 1991 році. Під торговою маркою "БРСМ-Нафта" працюють понад 200 АЗК.
 

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