«Укртранслізинг» виплатить «Укрзалізниці» і компанії Ахметова дивіденди на 200 мільйонів

ПрАТ "Лізингова компанія "Укртранслізинг" за підсумками загальних зборів акціонерів ухвалило рішення про розподіл отриманого у 2021 році чистого прибутку та виплати дивідендів.

В компанії повідомили, що у 2021 році "Укртранслізинг" отримав прибуток у розмірі 276,6 млн грн (за оновленими даними) та за підсумками роботи виплатить акціонерам дивіденди у сумі 220 млн грн, передає Інтерфакс-Україна.

Протягом 2021 року напіввагонами власності "Укртранслізингу" було перевезено 3,25 млн тонн вантажу (у т. ч. кам'яного вугілля - 1,43 млн тонн, руди залізної та марганцевої - 719,8 тис. тонн), а вагонами- зерновозами - 355,16 тис. тонн зерна, у тому числі кукурудзи - 215,2 тис. тонн, пшениці - 99,2 тис. тонн.

В компанії також зазначають, що попередні збитки, отримані внаслідок активних військових дій на території України оцінюються у 100 млн грн, оскільки лізингоодержувачі частково призупинили виплати за зобов'язаннями за договорами фінансового лізингу, а частина рухомого складу знаходиться у зоні проведення бойових дій.

При цьому в першому півріччі власними піввагонами "Укртранслізингу" загалом перевезено 903,63 тис. тонн вантажу (у т. ч. кам'яного вугілля - 555,9 тис. тонн, руди залізної та марганцевої - 133,7 тис. тонн та ін), а вагонами-зерновозами - 142,54 тис. тонн зерна, у тому числі кукурудзи - 127,37 тис. тонн, пшениці - 2,22 тис. тонн.

Як повідомлялося, "Укртранслізинг" за підсумками 2021 року звітував про збільшення чистого прибутку на 59,79% порівняно з 2020 роком - до 299,71 млн грн зі 187,56 млн грн.

При цьому компанія скоротила валовий прибуток на 20,77% - до 118,630 млн грн, водночас знизивши операційні витрати за статтею "інше" в 2,3 рази - до 42,62 млн грн.

ПрАТ "Лізингова компанія "Укртранслізинг" - оператор українського ринку лізингових послуг. Основна спеціалізація компанії - фінансовий лізинг залізничної, сільськогосподарської та авіаційної техніки.

АТ "Укрзалізниця" належать 47,67% акцій ПрАТ "Укртранслізинг", ТОВ "Лемтранс" Ріната Ахметова - 49,95%.



