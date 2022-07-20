Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Укртранслізинг» виплатить «Укрзалізниці» і компанії Ахметова дивіденди на 200 мільйонів

15:19 20.07.2022 |

Новини компаній

 

ПрАТ "Лізингова компанія "Укртранслізинг" за підсумками загальних зборів акціонерів ухвалило рішення про розподіл отриманого у 2021 році чистого прибутку та виплати дивідендів.

В компанії повідомили, що у 2021 році "Укртранслізинг" отримав прибуток у розмірі 276,6 млн грн (за оновленими даними) та за підсумками роботи виплатить акціонерам дивіденди у сумі 220 млн грн, передає Інтерфакс-Україна.

Протягом 2021 року напіввагонами власності "Укртранслізингу" було перевезено 3,25 млн тонн вантажу (у т. ч. кам'яного вугілля - 1,43 млн тонн, руди залізної та марганцевої - 719,8 тис. тонн), а вагонами- зерновозами - 355,16 тис. тонн зерна, у тому числі кукурудзи - 215,2 тис. тонн, пшениці - 99,2 тис. тонн.

В компанії також зазначають, що попередні збитки, отримані внаслідок активних військових дій на території України оцінюються у 100 млн грн, оскільки лізингоодержувачі частково призупинили виплати за зобов'язаннями за договорами фінансового лізингу, а частина рухомого складу знаходиться у зоні проведення бойових дій.

При цьому в першому півріччі власними піввагонами "Укртранслізингу" загалом перевезено 903,63 тис. тонн вантажу (у т. ч. кам'яного вугілля - 555,9 тис. тонн, руди залізної та марганцевої - 133,7 тис. тонн та ін), а вагонами-зерновозами - 142,54 тис. тонн зерна, у тому числі кукурудзи - 127,37 тис. тонн, пшениці - 2,22 тис. тонн.
Як повідомлялося, "Укртранслізинг" за підсумками 2021 року звітував про збільшення чистого прибутку на 59,79% порівняно з 2020 роком - до 299,71 млн грн зі 187,56 млн грн.

При цьому компанія скоротила валовий прибуток на 20,77% - до 118,630 млн грн, водночас знизивши операційні витрати за статтею "інше" в 2,3 рази - до 42,62 млн грн.

ПрАТ "Лізингова компанія "Укртранслізинг" - оператор українського ринку лізингових послуг. Основна спеціалізація компанії - фінансовий лізинг залізничної, сільськогосподарської та авіаційної техніки.

АТ "Укрзалізниця" належать 47,67% акцій ПрАТ "Укртранслізинг", ТОВ "Лемтранс" Ріната Ахметова - 49,95%.


За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 29,2549
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 29,9980
  0,3335
 1,12

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2600  0,37 1,00 37,0546  0,31 0,82
EUR 36,6090  0,10 0,27 37,6162  0,07 0,20

Міжбанківський ринок на 23.02.22, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 29,4300  0,39 1,34 29,4800  0,41 1,43
EUR 33,3500  0,40 1,21 33,4100  0,43 1,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес