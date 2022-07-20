Фінансові новини
- |
- 20.07.22
- |
- 16:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Укртранслізинг» виплатить «Укрзалізниці» і компанії Ахметова дивіденди на 200 мільйонів
15:19 20.07.2022 |
ПрАТ "Лізингова компанія "Укртранслізинг" за підсумками загальних зборів акціонерів ухвалило рішення про розподіл отриманого у 2021 році чистого прибутку та виплати дивідендів.
В компанії повідомили, що у 2021 році "Укртранслізинг" отримав прибуток у розмірі 276,6 млн грн (за оновленими даними) та за підсумками роботи виплатить акціонерам дивіденди у сумі 220 млн грн, передає Інтерфакс-Україна.
Протягом 2021 року напіввагонами власності "Укртранслізингу" було перевезено 3,25 млн тонн вантажу (у т. ч. кам'яного вугілля - 1,43 млн тонн, руди залізної та марганцевої - 719,8 тис. тонн), а вагонами- зерновозами - 355,16 тис. тонн зерна, у тому числі кукурудзи - 215,2 тис. тонн, пшениці - 99,2 тис. тонн.
В компанії також зазначають, що попередні збитки, отримані внаслідок активних військових дій на території України оцінюються у 100 млн грн, оскільки лізингоодержувачі частково призупинили виплати за зобов'язаннями за договорами фінансового лізингу, а частина рухомого складу знаходиться у зоні проведення бойових дій.
При цьому в першому півріччі власними піввагонами "Укртранслізингу" загалом перевезено 903,63 тис. тонн вантажу (у т. ч. кам'яного вугілля - 555,9 тис. тонн, руди залізної та марганцевої - 133,7 тис. тонн та ін), а вагонами-зерновозами - 142,54 тис. тонн зерна, у тому числі кукурудзи - 127,37 тис. тонн, пшениці - 2,22 тис. тонн.
Як повідомлялося, "Укртранслізинг" за підсумками 2021 року звітував про збільшення чистого прибутку на 59,79% порівняно з 2020 роком - до 299,71 млн грн зі 187,56 млн грн.
При цьому компанія скоротила валовий прибуток на 20,77% - до 118,630 млн грн, водночас знизивши операційні витрати за статтею "інше" в 2,3 рази - до 42,62 млн грн.
ПрАТ "Лізингова компанія "Укртранслізинг" - оператор українського ринку лізингових послуг. Основна спеціалізація компанії - фінансовий лізинг залізничної, сільськогосподарської та авіаційної техніки.
АТ "Укрзалізниця" належать 47,67% акцій ПрАТ "Укртранслізинг", ТОВ "Лемтранс" Ріната Ахметова - 49,95%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна реструктурує борг. Росіяни кричатимуть про дефолт України. Нехай кричать
|Україна попросить про відстрочення платежів за євробондами на два роки – постанова
|Призначення керівника САП: найцікавіше ще попереду
|Нічим платити за газ. «Нафтогаз» просить у Кабміну «субсидію» на 150 млрд гривень
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Внимание: в Киевской области пропали люди, просим помочь в поисках "Найди близких"
У РУБРИЦІ
|«Укртранслізинг» виплатить «Укрзалізниці» і компанії Ахметова дивіденди на 200 мільйонів
|«Інтерпайп» вперше з початку війни відправив судно із трубами до США
|Керівник ФДМ: ОГХК – найбільш реальний великий об'єкт для продажу до завершення воєнного стану
|Рада схвалила примусове вилучення майна найбільшого у Європі підприємства важкого машинобудування
|Суд скасував рішення АМКУ у вугільній справі щодо «Центренерго», «Держвуглепостач», ДТЕК
|Вперше з початку війни. Банки у травні отримали понад 6 млрд грн прибутку
Бізнес
|США успішно випробували прототип системи ППО на базі «Залізного купола»
|Ігри зі Steam скоро можна буде запускати на бортових комп'ютерах Tesla
|Virgin Galactic побудує завод зі складання космічних кораблів в Аризоні
|Ціни на біткоін-майнери обвалилися до дворічного мінімуму
|Топова відеокарта Intel нового покоління за потужністю може зрівнятися лише з GeForce RTX 3060 Ti
|Кроссовер Honda CR-V увеличился в размерах и получил внешность в стиле Ridgeline
|TSMC могла бы улучшить характеристики 2-нм техпроцесса, но вышло бы слишком дорого