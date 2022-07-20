«Інтерпайп» вперше з початку війни відправив судно із трубами до США

Трубно-колісний холдинг "Інтерпайп" у червні вперше з початку війни відправив судно із трубами до США і планує у липні відправити друге судно.

Про це в інтерв'ю виданню Forbes розповів генеральний директор "Інтерпайпу" Андрій Коротков, передають Українськi Новини.

"На початку третьої декади червня "Інтерпайп" вперше з початку війни відправив перше судно із трубами до США. Сподіваюсь, що у 20-их числах липня відправимо друге. Зараз США зберігають 23,75%-е антидемпінгове мито на українські лінійні труби та 27,8%-е антидемпінгове мито на українську OCTG-продукцію. Проте тимчасове зняття мита у розмірі 25%, запровадженого ще при Дональді Трампі, збільшує економічну доцільність відновлення продажів труб до США. Збільшення видобутку нафти у Північній Америці стимулювало зростання цін на труби. Тому навіть сплачуючи антидемпінгове мито, ефективність продаж "Інтерпайп" на цьому ринку зросла на 10%. Щоправда, у травні-червні подорожчання трубної продукції на ринку США сповільнилося", - сказав він.

За словами Короткова, після 24 лютого "Інтерпайп" ще не відвантажував сталеву заготовку та залізничні колеса до США через удорожчання логістики, поки що це економічно недоцільно.

Він додав, що скасування мит та квот на українські товари з боку Євросоюзу трохи покращило показники продажу компанії, однак у Європі ситуація інша: ціни на труби зросли не дуже сильно, як у США.

"Щоправда, у квітні-травні на європейському ринку, коли продукція "Інтерпайп" тимчасово не постачалася, спостерігався дефіцит труб, що спричинило невеликий ціновий стрибок на кілька відсотків. Крім того, ЄС відмовився від білоруських та російських труб. Проте зараз цей ажіотаж спав, оскільки європейці побачили, що "Інтерпайп" здатен регулярно постачати свої труби. Також до європейських країн надійшла партія труб з Китаю, у якості страхування. Проте особливо сильний вплив китайська продукція має на ринку Близького сходу. Через це там практично не дорожчають труби для нафтогазової галузі", - сказав Коротков.

Як повідомляли Українськi Новини, у травні США призупинили на 1 рік дію 25% мита на імпорт усіх видів сталевої продукції з України.

У 2021 році порівняно з 2020 роком "Інтерпайп" знизив показник EBITDA на 16,3%, або на 44,6 млн. доларів до 228,4 млн. доларів.

У 2021 році порівняно з 2020 роком компанія скоротила прибуток у 2,1 раза, або на 103,8 млн. доларів до 91,3 млн. доларів і збільшила виручку на 31%, або на 267,8 млн. доларів до 1,133 млрд. доларів.

У 2021 році порівняно з 2020 роком холдинг збільшив продаж трубної та залізничної продукції на 17% до 776 тис. тонн.

"Інтерпайп" є найбільшим виробником труб та коліс в Україні, контролюючи Нижньодніпровський трубопрокатний завод, Новомосковський трубний завод та Нікопольський завод безшовних труб "Ніко Тьюб" (усі - Дніпропетровська область).

У жовтні 2012 року "Інтерпайп" ввів в експлуатацію сталеплавильний комплекс "Інтерпайп сталь".





