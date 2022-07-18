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АНАЛІТИКА

ОККО повернула заправку в каністри

 

Мережа АЗК ОККО повністю зняла обмеження на заправку військових ЗСУ, волонтерів і великогабаритного транспорту (вантажні автомобілі, автобуси від 8 місць тощо), а також повернула змогу заправляти пальне у каністри. Про це enkorr повідомили в компанії.

Як зазначають в ОККО, решта клієнтів мають змогу заправити 40 літрів будь-якого пального чи більше, залежно від індивідуальних лімітів, які кожен водій бачить у своєму персональному кабінеті додатку Fishka.

Для безготівкових клієнтів, які заправляють пальне через талони, картки online, літри з гаманця Fishka, встановлено такі ліміти:

* бензин А92/ А95/ Pulls 95 - до 100 л;
* ДП/ Pulls Diesel - до 1 000 л;
* автогаз - до повного баку.

У компанії також нагадали, що згідно з правилами, які діють у мережі ОККО, один водій може заправитися тільки за однією карткою Fishka. Окрім того, дозволено відпуск пального для одного пасажира з одного авто і тільки в каністру. При цьому відпуск пального для пасажира відбувається за його власною карткою Fishka.

«Наша мета, як на початку війни, так і зараз, - дати змогу заправитись якомога більшій кількості людей. Співробітники компанії докладають чимало зусиль, щоб завезти в Україну якомога більше пального з Європи. Наразі завозимо його найбільше серед усіх мереж в Україні. Проте зважаючи на попит, станом на сьогодні ми ще не бачимо змоги скасувати ліміти на заправку повністю, та в процесі збільшення запасів нафтопродуктів на АЗК ліміти будуть пом'якшуватися», - підсумовує керівник департаменту корпоративних комунікацій мережі ОККО Ярослава Полякова.

Як писав раніше enkorr, ОККО продовжує надавати допомогу для оборони й відбудови. За період з березня по червень загальний обсяг допомоги на підтримку захисників України й потерпілих від війни, наданої за сприяння мережі ОККО, склав 65 млн грн.

За матеріалами: EnKorr
 

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