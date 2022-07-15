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АНАЛІТИКА

«Метинвест» разработала модульные укрытия для военных

«Метинвест» разработала модульные укрытия для военных

 

Металлурги передали военным два модульных укрытия для блиндажей. Металлическое спецукриття размером 2х6 м предназначено для укрепления окопа, а значит - дополнительной защиты и сохранения жизней воинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз "Метинвеста".

"Уникальность этого заказа в том, что для его изготовления мы использовали вальцованный лист "волна". С таким листом мы работали впервые. К работе было привлечено 8-10 специалистов, которые работали над одной конструкцией около 10 дней", - рассказала главный специалист по сварке и сборки металлоконструкций предприятия "Метинвест" в Запорожье Анна Удот.

По ее словам, металлоконструкция изготовлена так, что ее можно доставить на место установки укрытия в разобранном виде, без использования грузовых кранов.

«Метинвест» разработала модульные укрытия для военных

 

Внутри укрытия есть места для отдыха военных, а также для минимального обустройства быта: место для буржуек, а также выходы для труб. В полу продуманы стоки для воды, а также имеется запасной выход с лестницей.

Первую партию модульных укрытий от "Метинвеста" защитники протестуют уже в скором времени.

Напомним, ранее "Метинвест" передал военнослужащим Главного управления разведки 1000 комплектов амуниции спецназа и 150 беспилотников.

На днях военным медикам металлурги передали 20 специализированных машин скорой помощи, которые отправятся на передний край, чтобы спасать жизни раненых бойцов.

Всего с 24 февраля по 1 июля бизнесы SCM, Фонд Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" передали на помощь 2,7 млрд грн или около 90 млн долларов.
За матеріалами: РБК-Украина
 

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