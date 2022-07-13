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Укрзализныця вдвое нарастила экспорт зерновых
22:15 12.07.2022 |
Экспорт зерновых грузов с марта по июнь текущего года вырос почти вдвое, с 416 тысяч до 805 тысяч тонн в месяц.
Об этом сообщили изданию Rail.insider в Укрзализныце.
С января по июнь 2022 года включительно по железной дороге транспортировано 9,45 тысяч тонн зерновых грузов. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года показатель сократился на 1,683 млн. тонн, или на 15,7%.
Отмечается, что для улучшения ситуации с перевозками УЗ детально анализирует очереди из вагонов, цифровизирует пограничные переходы и терминалы, совершенствует планирование и согласование планов погрузки.
Кроме того, государственный монополист утверждает, что улучшает обратную связь с бизнесом и рассматривает создание Экспортного офиса УЗ - по координации работы с экспортерами.
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