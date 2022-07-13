Укрзализныця вдвое нарастила экспорт зерновых

Экспорт зерновых грузов с марта по июнь текущего года вырос почти вдвое, с 416 тысяч до 805 тысяч тонн в месяц.

Об этом сообщили изданию Rail.insider в Укрзализныце.

С января по июнь 2022 года включительно по железной дороге транспортировано 9,45 тысяч тонн зерновых грузов. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года показатель сократился на 1,683 млн. тонн, или на 15,7%.

Отмечается, что для улучшения ситуации с перевозками УЗ детально анализирует очереди из вагонов, цифровизирует пограничные переходы и терминалы, совершенствует планирование и согласование планов погрузки.

Кроме того, государственный монополист утверждает, что улучшает обратную связь с бизнесом и рассматривает создание Экспортного офиса УЗ - по координации работы с экспортерами.