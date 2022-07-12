«Нафтогаз Украины» просит держателей евробондов отсрочить выплаты по ним на два года

НАК "Нафтогаз Украины" через эмитента своих еврооблигаций Kondor Finance plc обратился к держателям этих бумаг на сумму почти $1,5 млрд с предложением отсрочить выплаты купонов по ним на два года, в том числе отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на $335 млн.

"В свете затянувшихся обстоятельств, влияющих на Украину в результате продолжающегося полномасштабного военного вторжения РФ и его воздействия на энергетическую безопасность Украины, эмитент по запросу заемщика инициировал настоящий запрос согласия, чтобы получить одобрение держателей облигаций, чтобы облегчить сохранение доступных денежных средств заемщиком для поддержки стратегических приоритетов Украины", - говорится в биржевом сообщении.

Как сообщалось, в настоящее время на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза", все они были размещены в 2019 году: в июле - трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на EUR600 млн под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре - 7-летние на $500 млн с доходностью 7,625%. Дата погашения выпуска на $335 млн - 18 июля 2022 года.

"Нафтогаз" предлагает выплатить все купоны по еврооблигациям-2022 и 2024 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022. А купоны по еврооблигациям-2026 НАК хотел бы выплатить 8 ноября 2024 года.

Предложение включает также отказ от любых случаев дефолта, которые происходят в результате такой отсрочки платежа, и от соблюдения определенных ковенантов в течение двухлетнего периода (с 19 июля 2022 года по 19 июля 2024-го в отношении еврооблигаций-2022 и 2024 и по 8 ноября 2024 года в отношении еврооблигаций-2026)

"Нафтогаз" в аргументации своей просьбы указывает, что правительство постановлением №691 от 17 июня этого года обязало группу обеспечить наличие природного газа в хранилищах по состоянию на 1 октября в количестве, достаточном для стабильного прохождения осенне-зимнего периода, в том числе для обеспечения нужд бытовых потребителей и теплоснабжающих организаций.

"Таким образом, заемщику необходимо закупить и импортировать природный газ в объеме до 5,6 млрд куб. м природного газа на общую сумму более 230 млрд грн (примерно $7,8 млрд). "Нафтогаз" также обязан обеспечивать природным газом наименее защищенных потребителей (в первую очередь население Украины) по установленным ценам, которые во многих случаях во много раз ниже рыночных цен на природный газ в Украине и Европе", - указывается в биржевом сообщении.

НАК добавляет, что вторжение РФ в Украину привело к значительному экономическому и деловому спаду в стране, неспособность многих клиентов "Нафтогаза" платить за потребленный газ привела к увеличению задолженности на балансе компании и негативно повлияла на его ликвидность, а любое продолжение агрессии окажет дополнительное давление на баланс НАК.

"Вполне возможно, что заемщик не сможет соблюдать текущие положения соответствующих кредитных соглашений (...), пока продолжается вторжение. Поэтому заемщик считает необходимым и разумным снять ограничения, которые могут поставить под угрозу его приоритеты и цели, в дополнение к снятию с заемщика административного бремени в этих исключительных обстоятельствах", - аргументирует компания необходимость отмены ковенант.

Согласно сообщению, "Нафтогаз" не планирует платить какую-то премию держателям его облигаций за отсрочку выплат.

В соответствии с документом, срок голосования по предложениям истекает днем 21 июля, а собрание и объявление результатов назначено на 26 июля.

Агентом по этому предложению "Нафтогаз" привлек Citigroup Global Markets Limited.

Это объявление привело к падению котировок еврооблигаций НАК с погашением в 2024 году на Франкфуртской бирже, согласно информации на ее сайте, с 29% до 10% от номинала, а еврооблигаций-2026 - с 24,44% до 20% от номинала.

Ранее Кабинет министров Украины распоряжением №554-р от 7 июля 2022 года разрешил "Нафтогазу" изменить кредитные условия с эмитентом трех выпусков его еврооблигаций Kondor Finance plc накануне погашения одного из них на $335 млн.





