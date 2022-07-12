Фінансові новини
- |
- 12.07.22
- |
- 19:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Приватизацию Ощадбанка поставили на паузу
15:44 12.07.2022 |
Процесс приватизации Ощадбанка из-за войны приостановился, рассказал в интервью изданию "Минфин" председатель правления банка Сергей Наумов.
"Мы по-прежнему продолжаем сотрудничество с ЕБРР (в частности по программе торгового финансирования), но понятно, что работа по приватизации Ощадбанка поставлена на паузу. Сейчас это не в приоритете. Кроме того, несколько подкорректирована наша стратегия - Кабмин обновил стратегические направления деятельности госбанков", - заявил он.
Государство планировало продать ЕБРР долю Ощадбанка в размере около 20%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Совет ЕС утвердил предложение Еврокомиссии предоставить 1 млрд евро первого транша нового макрофина для Украины
|Международный арбитраж признал свою юрисдикцию в споре по инциденту в Керченском проливе
|Спартц указывает на Ермака как на причину, почему в Украине не решаются важные проблемы
|Послы G7: назначение руководителя САП критически важно
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Нафтогаз Украины» просит держателей евробондов отсрочить выплаты по ним на два года
|Приватизацию Ощадбанка поставили на паузу
|АрселорМиттал Кривой Рог не исключает остановку экспорта руды в Европу из-за тарифов УЗ
|Westinghouse и «Энергоатом» подписали контракт на разработку ТЭО строительства двух блоков AP1000 на Хмельницкой АЭС
|Укрзализныця выплатила последний в этом году платеж по евробондам
|Dragon Capital восстановила первый поврежденный в результате боевых действий склад
Бізнес
|Ericsson, Qualcomm и Thales намерены вывести связь 5G за пределы Земли и наделить смартфоны спутниковой связью
|Таинственный военный беспилотник NASA побил свой рекорд нахождения в космосе. Boeing X-37B находится на орбите уже более 780 дней
|Samsung выпускает 3-нм продукцию в сильно ограниченных количествах
|Илон Маск отказался от приобретения Twitter за $44 млрд. Twitter собирается судиться
|Netflix сделала пространственный звук доступным на любых устройствах
|SpaceX установила рекорд по повторному использованию первых ступеней Falcon 9
|Интернет Starlink стал доступен в море — подключить судно можно за $5 тыс. в месяц