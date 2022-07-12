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АНАЛІТИКА

АрселорМиттал Кривой Рог не исключает остановку экспорта руды в Европу из-за тарифов УЗ

14:27 12.07.2022 |

Новини компаній

 

Крупнейший металлургический комбинат Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" не исключает, что ему придется остановить экспорт руды в Европу из-за повышения тарифов Укрзаліниці на 70%. Об этом LIGA.net сказал заместитель генерального директора предприятия по административным вопросам Артём Филипьев.

"Решение министерства инфраструктуры поднять тарифы на 70% на все группы грузов делают бессодержательными наши усилия по наращиванию объемов производства", - заявил он.

На Арселоре посчитали, что транспортные расходы предприятия увеличатся на 45%, "что может привести к остановке экспорта железорудного сырья на европейские рынки".
"Этот фактор, наряду с увеличением логистических затрат на перевалку продукции в балтийских портах вместо украинских, делает экономику предприятия непривлекательной", - сказал Филипьев.

Он добавил, что предприятие будет вместе с Укрзалізницею искать выход из этой ситуации.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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