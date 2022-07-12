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АНАЛІТИКА

Westinghouse и «Энергоатом» подписали контракт на разработку ТЭО строительства двух блоков AP1000 на Хмельницкой АЭС

 

Westinghouse Electric Company и НАЭК "Энергоатом" подписали контракт на разработку обновленного технико-экономического обоснования строительства двух блоков AP1000 на Хмельницкой АЭС в Украине.

"В соответствии с соглашением Westinghouse предоставит техническую информацию по установке AP1000 в поддержку обновленного ТЭО "Энергоатома" для строительства двух реакторов AP1000 на Хмельницкой АЭС", - говорится в пресс-релизе американской компании.

Эти усилия продвигают ранее подписанное соглашение между компаниями о строительстве установок AP1000 на блоках №5 и №6 Хмельницкой АЭС, начале процесса лицензирования и дальнейшем развитии инициатив Украины в области экологически чистой энергии.

"Это важные шаги для энергетической независимости Украины, Мы готовы предоставить наши технологии и оборудование для завода AP1000 в Украине и постоянно вдохновляемся непоколебимой решимостью и стойкостью наших стратегических партнеров", - отметил президент Westinghouse Energy Systems Дэвид Дарем (David Durham).

Как сообщалось, сентябрьского 2021 года "Энергоатом" и Westinghouse подписали меморандум о строительстве пяти энергоблоков АЭС в Украине. В начале июня 2022 года компании подписали соглашения об увеличении количества ядерных энергоблоков, которые будут строиться по технологии AP 1000 в Украине с пяти до девяти единиц, и о создании в стране инженерно-технического центра Westinghouse.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует Запорожскую, Южно-Украинскую, Ривненскую и Хмельницкую станции с 15 энергоблоками, оснащенными водо-водяными энергетическими реакторами, общей установленной электрической мощностью 13,8 ГВт.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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