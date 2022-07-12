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Укрзализныця выплатила последний в этом году платеж по евробондам
08:24 12.07.2022 |
Укрзализныця 11 июля провела второй и последний в этом году купонный платеж по еврооблигациям на сумму 36 млн долларов.
Об этом сообщил глава правления УЗ Александр Камышин в Telegram.
"Заплатили сегодня второй и последний в этом году купонный платеж по еврооблигациям, $36 млн", - написал он.
По данным рейтингового агентства S&P, будущие платежи "Укрзализныци" в 2022-2023 годах относительно невелики и составляют 125 млн долларов в ближайшие 12 месяцев, в том числе - выплачены в понедельник 36 млн дол. Следующий крупный платеж приходится на 2024 год.
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