Укрзализныця выплатила последний в этом году платеж по евробондам

Укрзализныця 11 июля провела второй и последний в этом году купонный платеж по еврооблигациям на сумму 36 млн долларов.

Об этом сообщил глава правления УЗ Александр Камышин в Telegram.

"Заплатили сегодня второй и последний в этом году купонный платеж по еврооблигациям, $36 млн", - написал он.

По данным рейтингового агентства S&P, будущие платежи "Укрзализныци" в 2022-2023 годах относительно невелики и составляют 125 млн долларов в ближайшие 12 месяцев, в том числе - выплачены в понедельник 36 млн дол. Следующий крупный платеж приходится на 2024 год.