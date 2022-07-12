Фінансові новини
- |
- 12.07.22
- |
- 07:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Dragon Capital восстановила первый поврежденный в результате боевых действий склад
21:29 11.07.2022 |
Одно из зданий логистического комплекса West Gate Logistic в Киевской области восстановлено после разрушения во время военных действий.
Об этом говорится в пресс-релизе Dragon Capital Томаша Фиалы (владелец Украинской правды).
Уцелевшее здание площадью 7,7 тыс. кв. м, которое было повреждено во время военных действий на Житомирской трассе в районе Стоянки, было восстановлено и сдано в аренду.
West Gate Logistic - один из крупнейших логистических комплексов в Украине, общей площадью 97,2 тыс кв.м., был почти полностью разрушен в результате артиллерийского обстрела российских захватчиков в марте 2022 года.
"Во время военных действий рынок логистической недвижимости Украины серьезно пострадал. Около 23% всего рынка профессиональных складов в Киевской области было уничтожено российскими захватчиками.
Из нашего портфеля складской недвижимости было разрушено три объекта из одиннадцати (116 тыс. кв.м. с 391 тыс. кв.м - то есть 30%)", - сообщил коммерческий директор Dragon Capital Property Management Дмитрий Калиничев.
Арендаторами восстановленной недвижимости стали компании "Нова Пошта" и Watsons Ukraine.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Спартц указывает на Ермака как на причину, почему в Украине не решаются важные проблемы
ТОП-НОВИНИ
|Послы G7: назначение руководителя САП критически важно
|Ахметов выходит из медиа-бизнеса из-за «антиолигархического закона»
|Спартц: Зеленский должен решить проблему Ермака, а МИД стоит воздержаться от нападок
|Кабмин отменил перечень товаров критического импорта
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Dragon Capital восстановила первый поврежденный в результате боевых действий склад
|«Альфа-Банк» меняет название на «Сенс Банк»
|Стоимость перевозки зерна на экспорт в вагонах "Укрзализныци" подорожала почти в 10 раз - УКАБ
|Ostchem Фирташа выиграл суд против АМКУ: принудительного разделения не будет
|АрселорМиттал Кривой Рог на грани выживания: вынужденно сокращает экспорт и зарплаты
|«Интерпайп» Пинчука начал выпускать новый тип колес для рынка ЕС
Бізнес
|За первое полугодие 2022 года хакеры украли у криптопроектов почти $2 млрд
|Мировой рынок услуг кибербезопасности достигнет $390 млрд
|Самые производительные смартфоны Android по всему миру — от субфлагманов до недорогих моделей в рейтинге AnTuTu
|В Китае создали ИИ для оценки лояльности членов Компартии
|Евросоюз обязал все новые автомобили оснащать ограничителем скорости
|Британский суд принял к рассмотрению иск против Apple на $1,8 млрд
Как отметил суд, доктор Кент «провела исследование взаимодействия пользователей с цифровыми платформами и приложениями», после чего заявила, что Apple своими действиями исключила любую возможность конкуренции, то есть фактически оказалась монополистом в распространении приложений и соответствующих финансовых операциях.
|США хотят запретить продавать оборудование компании ASML по производству чипов в Китай