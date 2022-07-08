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АНАЛІТИКА

Стоимость перевозки зерна на экспорт в вагонах "Укрзализныци" подорожала почти в 10 раз - УКАБ

 

Возобновление АО "Укрзализныця" (УЗ) аукционов по распределению вагонов-зерновозов привело к удорожанию их аренды почти в 10 раз - с 2,17 тыс. грн/сутки до максимальных по итогам торгов 20,5 тыс. грн/сутки, сообщается на сайте ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) в четверг.

Вместе с ростом тарифов на перевозку грузов на 70% с 1 июля эта мера поставит агросектор на грань выживания, подчеркнула УКАБ.

По данным организации, при стоимости пользования вагоном-зерновозом 20,5 тыс. грн/сутки и обороте вагона за 10 дней, стоимость только пользования составит 3,15 тыс. грн/тонна. Кроме того, аграриям необходимо оплатить тариф за перевозку зерна по железной дороге, который недавно вырос на 70%, плату за погрузку и разгрузку вагонов, плату иностранным перевозчикам, а также ряд других дополнительных платежей, поясняет УКАБ.

При этом ассоциация еще в июне призвала УЗ не внедрять практику аукционов в условиях войны, искусственно созданного дефицита вагонов-зерновозов и особенностей монопольного положения АО "Укрзализныця".

"УКАБ призывает правительство немедленно прекратить практику таких аукционов, сделать доступной информацию об очередности обработки грузовых вагонов с агропродукцией на экспорт, внедрить ответственное планирование перевозок грузов и их выполнение, пересмотреть решение о повышении тарифов на 70%", - подытожила ассоциация.

Как сообщалось, УЗ 14 июня 2022 года возобновила проведение аукционов по распределению вагонов-зерновозов с начала июля.

"Укрзализныця" заявила, что повышение тарифов не станет критическим при формировании цены на экспорт: цена на черные металлы и зерно увеличится всего на несколько процентов, что полностью компенсируется положительной ценовой конъюнктурой на внешних рынках.

Министерство инфраструктуры Украины 28 июня согласилось с предложением "Укрзализныци" о повышении тарифов на перевозку грузов на 70% с 1 июля.

Против их повышения высказалась крупнейшее объединение зернотрейдеров - Украинская зерновая ассоциация. Организация попросила правительство Украины ввести мораторий на повышение тарифов на грузовые перевозки на время военного положения и три-шесть месяцев после его завершения, а также отменить решение АО "Укрзализныця" об их увеличении.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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