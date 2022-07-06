Ostchem Фирташа выиграл суд против АМКУ: принудительного разделения не будет





Три предприятия холдинга Ostchem (Северодонецкое объединение "Азот", черкасский Азот и Ривнеазот), входящие в Group DF Дмитрия Фирташа, выиграли суд против Антимонопольного комитета. 5 июля Верховный Суд отменил решение АМКУ от 2019 года о принудительном разделении азотного бизнеса Фирташа и штраф в размере 107 млн грн, сообщила пресс-служба компании.

Это третье и финальное решение в судебном процессе, которое длилось почти три года.

"Мы не монополисты", - прокомментировал решение суда директор департамента корпоративных коммуникаций Group DF Олег Арестархов.

По его словам, тренд на укрупнение и консолидацию в химической промышленности является глобальным, потому что это усиливает производителей удобрений и делает их более эффективными.

"Только когда предприятия в одном кулаке, в одном холдинге, мы можем снижать затраты, строить сбытовые сети. Только в холдинге мы, например, оптом можем покупать газ дешевле и конкурировать с такими гигантами, как BASF или SF Industries", - сказал Арестархов.