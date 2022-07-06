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АрселорМиттал Кривой Рог на грани выживания: вынужденно сокращает экспорт и зарплаты
17:03 06.07.2022 |
Металлургическая компания АрселорМиттал Кривой Рог вынуждена резко сократить все виды расходов, включая снижение заработной платы, из-за проблем с экспортом и повышением стоимости железнодорожных перевозок. Об этом говорится в письме генерального директора Мауро Лонгобардо сотрудникам компании.
"Вопрос о выживании нашего предприятия еще никогда не стоял так остро. Мы вынуждены радикально урезать наши расходы по всем направлениям", - говорится в письме.
В компании объясняют, что из-за блокирования агрессором черноморских портов у АрселорМиттал возникли огромные трудности с экспортом продукции. Предприятие полностью перестроило логистику и сейчас сотрудничает с Укрзалізницей по экспорту железорудного концентрата и чугуна. Расходы на доставку сырья на предприятие и продукции заказчикам, выросли в пять раз.
"Объемы нашего экспорта вынужденно уменьшаются, продукция остается на складах в Украине", - подчеркивают в компании.
Лонгобардо добавил, что после того как правительство приняло решение на 70% повысить тарифы УЗ и без того высокие затраты на перевозку стали непосильными для компании.
У АрселорМиттал больше нет возможности платить зарплаты в полном объеме и предприятие вынуждено пересмотреть график работы для сотрудников - как производственников, так и административного персонала.
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