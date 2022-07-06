При обороте 500 000 грн в месяц ПриватБанк запросит подтверждение источников доходов





ПриватБанк будет запрашивать дополнительное подтверждение источников доходов у клиентов, за месяц превысивших оборот в 500 000 гривен по личным карточкам. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Клиент должен будет подтвердить источник происхождения средств. Запрос на предоставление документов банк будет посылать через Приват24, Viber, SMS или звонок сотрудника отделения.

"При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы - на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции", - отметили в банке.