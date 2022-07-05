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АНАЛІТИКА

Суд арестовал права на Brocard. Россиянке не помогла даже продажа бизнеса

11:17 05.07.2022 |

Новини компаній

 

Подольский районный суд Киева 18 мая наложил арест на 100% корпоративных прав ООО "Брокард-Украина", принадлежащих кипрской компании Инденон Холдинг Лимитед, а через нее - россиянке Татьяне Володиной, владелице российской сети "Л'Этуаль". Об этом стало известно из определения после того, как к судебному реестру открыли публичный доступ.

Арест был наложен в рамках уголовного производства о присвоении имущества (ч. 5 ст. 191 УК) и финансировании агрессии против Украины (ч. 2 ст. 110-2 УК).

Суд запретил Володиной и ее представителям отчуждать корпоративные права на Брокард-Украина, но в начале июня Brocard разослал партнерам сообщения о смене владельца - компанию продали парфюмерному холдингу Philippe Benacin Holding (как позже выяснилось - без разрешения Антимонопольного комитета).

После этого адвокаты Брокард-Украина попросили суд отменить арест имущества, учитывая, что конечным бенефициарным владельцем компании стал гражданин Франции Филипп Бенасин.

Суд удовлетворил ходатайство Брокард-Украина, но частично. Арест остается в силе, как и запрет совершать любые действия, связанные с проведением государственной регистрации права собственности на корпоративные права компании. В то же время ей разрешили поменять директора и местонахождение юридического лица.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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