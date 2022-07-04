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Связь между МАГАТЭ и ЗАЭС восстановлена – Энергоатом
10:07 04.07.2022 |
В НАЭК "Энергоатом" сообщили, что своими усилиями возобновили связь с Международным агентством по атомной энергии для передачи данных ЗАЭС.
Об этом говорится в соцсетях компании.
"1 июля 2022 года НАЭК "Энергоатом" собственными усилиями возобновил утраченную связь между Запорожской атомной электростанцией и Международным агентством по атомной энергии", - говорится в сообщении.
И несмотря на то, что мобильные сети отечественных операторов до сих пор не работают, Энергоатом возобновил связь между ЗАЭС и МАГАТЭ. "Все данные обязательного мониторинга передаются, и Агентство подтвердило их получение", - заявили в "Энергоатоме".
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