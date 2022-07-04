Связь между МАГАТЭ и ЗАЭС восстановлена – Энергоатом

В НАЭК "Энергоатом" сообщили, что своими усилиями возобновили связь с Международным агентством по атомной энергии для передачи данных ЗАЭС.

Об этом говорится в соцсетях компании.

"1 июля 2022 года НАЭК "Энергоатом" собственными усилиями возобновил утраченную связь между Запорожской атомной электростанцией и Международным агентством по атомной энергии", - говорится в сообщении.

И несмотря на то, что мобильные сети отечественных операторов до сих пор не работают, Энергоатом возобновил связь между ЗАЭС и МАГАТЭ. "Все данные обязательного мониторинга передаются, и Агентство подтвердило их получение", - заявили в "Энергоатоме".