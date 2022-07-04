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Правительство назначило временного главу Администрации морских портов
09:48 04.07.2022 |
Правительство назначило Острикова Алексея временным председателем ГП "Администрации морских портов Украины".
Об этом говорится в решении Кабмина.
Отмечается, что до назначения он работал заместителем главы по техническим вопросам и развитию инфраструктуры.
Также Кабмин назначил новых руководителей в три морских порта, это "Одесский морской торговый порт", "Морской торговый порт "Черноморск" и "Морской торговый порт "Южный".
За матеріалами:
Экономическая правда
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