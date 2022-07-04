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АНАЛІТИКА

Нафтогаз получил 8,5 миллиарда на импорт газа

 

Правительственное решение об уменьшении базового норматива уплаты дивидендов с 95% до 30% позволило Нафтогазу направить 8.5 миллиарда на импорт природного газа для прохождения отопительного сезона.

Об этом написал глава компании Юрий Витренко.

Он добавил, что "Нафтогаз" перечислил в госбюджет еще 1,6 млрд.

"Нафтегаз имеет ресурс быть донором госбюджета и аккумулировать средства на закупку газа на следующую зиму", - сказал Витренко.
За матеріалами: Экономическая правда
 

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