Нафтогаз получил 8,5 миллиарда на импорт газа

"В июле мы планируем доставить в Украину 15,6 тыс. тонн бензина и дизеля... Если такие темпы наращивания импорта нефтепродуктов будут сохраняться и дальше, то уже через несколько месяцев Нафтогаз может стать лидером на рынке", - заявил Витренко.