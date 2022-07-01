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НБУ добавил в список дистрибьюторов нумизматической продукции 4 банка, исключил из него Ощадбанк
19:47 01.07.2022 |
Национальный банк Украины (НБУ) добавил в спискок банков-дистрибьюторов нумизматической и сувенирной продукции ПриватБанк, Укргазбанк, Радабанк и ТАСкомбанк, исключил из него Ощадбанк, сообщила пресс-служба регулятора в пятницу.
Согласно сообщению, Нацбанк прекратил выполнение Ощадбанком функций официального дистрибьютора с 1 июля по инициативе банка.
Центробанк также увеличил до 70% объема тиража долю продукции, направляемую в банки-дистрибьюторы для ее реализации через собственную сеть филиалов и отделений.
Кроме того, с 1 июля до принятия Нацбанком отдельного решения прекращается прием заказов в режиме реального времени через официальное интернет-представительство НБУ из-за ухудшения логистической инфраструктуры в условиях военного положения и вследствие этого невозможности банками в этих условиях качественно обслуживать клиентов через сервис "Онлайн-заказ".
Согласно сообщению, размер партий нумизматической продукции, который выделялся Национальным банком для сервиса "Онлайн-заказ", дополнительно перераспределен среди банков-дистрибьюторов.
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