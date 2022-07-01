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АНАЛІТИКА

Суд арестовал деньги и права на Николаевский глиноземный завод Дерипаски

 

Перечинский райсуд Закарпатской области арестовал корпоративные права Николаевского глиноземного завода, принадлежащие фирмам Гуардон Украина и Компания Алюминий Украины.

Согласно информации в судебном реестре, соответствующее постановление датировано 30 марта 2022 года, а 31 мая его подтвердил Закарпатский апелляционный суд.

В то же время были арестованы деньги на счетах Николаевского глиноземного завода в Ощадбанке, Райффайзен Банке, МР Банке.

Как говорится в тексте судебного решения, аресты наложены в рамках уголовного производства по уклонению от уплаты налогов и растрате имущества в особо крупных размерах менеджментом завода. Досудебное расследование с 25 марта осуществляет Национальная полиция.

Общая сумма финансовых и хозяйственных операций, вызывающих сомнения у следователей, составляет более 200 млн грн. В материалах правоохранителей утверждается, что имели место факты занижения налоговых обязательств, завышение суммы бюджетного возмещения НДС, завышение налогового кредита.

Николаевский глиноземный завод - одно из крупнейших в Европе предприятий цветной металлургии. Российский олигарх Олег Дерипаска получил контроль над предприятием в начале 2000-х.

В 2016 году Украина ввела санкции против компаний Олега Дерипаски ОК "Русал" и связанной с ней кипрской Judson Trading Limited. В следующем году Николаевский глиноземный завод сообщил, что Русал продал НГЗ сырьевому трейдеру Glencore (Швейцария). Впрочем, в 2018 году стало известно, что Олег Дерипаска оставил контроль над заводом.

1 марта 2022 года алюминиевый гигант компания Русал российского олигарха Олега Дерипаски заявила, что временно прекратила производство на Николаевском глиноземном заводе.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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