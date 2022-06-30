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Нафтогаз хочет стать крупнейшим импортером бензина и дизтоплива – Витренко
15:59 30.06.2022 |
НАК "Нафтогаз Украины" планирует увеличить импорт бензина и дизельного топлива и стать лидером на этом рынке, заявил председатель правления компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Компания начала импортировать нефтепродукты в конце апреля и с тех пор стабильно увеличивает объемы. В мае было импортировано 2000 тонн дизеля, в июне - уже 5600 тонн, рассказал Витренко.
"В июле мы планируем доставить в Украину 15,6 тыс. тонн бензина и дизеля... Если такие темпы наращивания импорта нефтепродуктов будут сохраняться и дальше, то уже через несколько месяцев Нафтогаз может стать лидером на рынке", - заявил Витренко.
По его словам, у Нафтогаза есть возможность законтрактовать в десятки раз больше объемов, но единственной проблемой являются логистические ограничения - нефтепродукты нужно как-то доставить из портов Европы к границе Украины.
В мае Витренко заявил, что Нафтогаз создаст сеть АЗС, чтобы на рынке появился мощный государственный игрок с существенной долей рынка.
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