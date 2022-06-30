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Укрпошта повышает тарифы с 1 июля
13:10 30.06.2022 |
Укрпошта с 1 июля увеличивает стоимость посылок. На сайте компании сообщается, что цена стандартной доставки в пределах Украины увеличивается в среднем на 14%, а в пределах области - на 13%.
"Пересмотр тарифов вызван прежде всего увеличением логистических расходов на доставку. Однако даже после пересмотра стоимости тарифы Укрпошты остаются более низкими по сравнению с конкурентами", - пояснила компания.
Отправка весом до 1 кг в пределах Украины, которая раньше стоила 31 грн, после пересмотра тарифов будет стоить 35 грн, а доставка посылки весом до 15 кг - 75 грн по сравнению с 65 грн до пересмотра тарифов.
Услуга экспресс-доставки подорожает в среднем на 16% в пределах Украины и на 14% в пределах области. Если раньше посылка до 1 кг по Украине стоила 39 грн, то с 1 июля будет уже 45 грн.
На 14% вырастет стоимость услуги по пересылке документов.
Тарифы Укрпошты на посылки за границу не меняются.
Компания заявила, что пересмотр тарифов проходит, согласно решению НКРСИ от ноября 2021 года, которое позволяло повысить предельную стоимость услуг на 37%.
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