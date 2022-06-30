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Укрзализныця уверяет, что не будет поднимать тарифы на пассажирские перевозки
11:07 30.06.2022 |
АО "Укрзализныця" не планирует повышать тарифы на пассажирские перевозки на фоне военного вторжения российской федерации в Украину.
Об этом рассказал глава правления УЗ Александр Камышин во время брифинга, посвященного запланированной индексации тарифов на железнодорожные перевозки, сообщает корреспондент Укринформа.
«Тарифы на пассажирские перевозки не будут меняться. Это принципиальная позиция власти, которую мы тоже поддерживаем. Считаем, что наши пассажиры сегодня и так путешествуют в состоянии войны, и для них это довольно сложно. Многие из них вынуждены пользоваться железной дорогой, ведь закрыты авиаперевозки, усложнены автомобильные и автобусные перевозки», - отметил он.
Камышин уточнил, что компания, в частности, увеличила тарифы на грузовые перевозки, повысив их на 70%, чтобы не допустить роста цен на пассажирские перевозки.
Как сообщалось, с 1 июля 2022 года Министерство инфраструктуры проведет плановую индексацию тарифов на грузовые перевозки, повысив их на 70%. Этот шаг продиктован падением объемов грузоперевозок, удорожанием горюче-смазочных материалов и растущей потребностью УЗ в финансовых ресурсах на восстановление разрушенной агрессором инфраструктуры.
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