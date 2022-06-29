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МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС
21:37 29.06.2022 |
Международного агентства по атомной энергии перестали дистанционно поступать данные из систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Запорожской атомной электростанции, которую захватили российские оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.
"МАГАТЭ вновь потеряло удаленную связь со своими системами наблюдения за гарантиями, установленными на Запорожской атомной электростанции. Это подчеркивает необходимость ближайшего прихода МАГАТЭ на объект", - говорится в сообщении.
Напомним, в начале июня АЭС и МАГАТЭ восстановили связь между собой. Он был потерян еще 30 мая, когда оккупанты отключили в Энергодаре Vodafone.
Ранее, 10 марта, МАГАТЭ потеряло связь с захваченной россиянами Запорожской АЭС.
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