МАГАТЭ потеряло связь с Запорожской АЭС





Международного агентства по атомной энергии перестали дистанционно поступать данные из систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Запорожской атомной электростанции, которую захватили российские оккупанты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МАГАТЭ.

"МАГАТЭ вновь потеряло удаленную связь со своими системами наблюдения за гарантиями, установленными на Запорожской атомной электростанции. Это подчеркивает необходимость ближайшего прихода МАГАТЭ на объект", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале июня АЭС и МАГАТЭ восстановили связь между собой. Он был потерян еще 30 мая, когда оккупанты отключили в Энергодаре Vodafone.

Ранее, 10 марта, МАГАТЭ потеряло связь с захваченной россиянами Запорожской АЭС.

