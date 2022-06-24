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АНАЛІТИКА

Правоохранительные органы не сумели арестовать энергоактивы российской группы VS Energy

 

Государственному бюро расследований и Офису генерального прокурора не удалось арестовать энергоактивы группы VSEnergy, связанной с замглавы Госдумы РФ Александром Бабаковым и его партнерами. Об этом сообщается в едином судебном реестре.

Прокурор Офиса генпрокурора Роман Тулин просил признать пакеты акций Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго, Черновцыоблэнерго вещественными доказательствами в уголовном производстве и наложить на них арест.

Следствие заявило суду, что представители VSEnergy противоправно консолидировали часть объектов энергетической инфраструктуры Украины и в течение длительного времени наносили ущерб Украине, подрывали ее суверенитет и территориальную целостность.

В материалах суда указано, что VSEnergy связано с российской преступной организацией "Лужники". Во главе ее, по данным следствия, стоят бывший президент ФК "ЦСКА" Евгений Гинер, заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков и Михаил Воеводин, который, по информации Интерпола, имеет статус так называемого вора в законе и известен под кличкой Миша Лужнецкий.

Однако суды обеих инстанций отказались арестовать корпоративные права облэнерго.

Свое решение они мотивировали тем, что прокурор и следствие не смогли предоставить достаточных доказательств для подтверждения своего ходатайства. Соглашения по приобретению акций облэнерго в свое время были согласованы с Антимонопольным комитетом, а ни одно должностное лицо компаний не получило подозрения.

Решение Киевского апелляционного суда было вынесено 11 мая.
За матеріалами: Экономическая правда
 

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