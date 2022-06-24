«Укрэнерго» получил 50 миллионов евро от ЕБРР для поддержания ликвидности

НЭК "Укрэнерго" получила от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) первые 50 млн. евро, перенаправленных в рамках кредитных соглашений на повышение ликвидности, и планирует закрыть ими долги на рынке вспомогательных услуг в течение следующих двух недель. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета компании Юрий Бойко.

"Да, действительно, первые 50 млн евро от ЕБРР уже на счетах "Укрэнерго". Компания планирует их потратить на оплату долгов, возникших на рынке вспомогательных услуг, погасив их практически полностью. Почти половину этих средств должно получить ПАО "Укргидроэнерго", среди крупнейших получателей средств также "Киевтеплоэнерго", Харьковская ТЭЦ-5, "Энергоатом" и тепловая генерация ДТЭК", - сказал он.

По его словам, это станции, работающие по командам диспетчера, обеспечивая стабильную работу энергосистемы и ее энергоузлов.

Бойко добавил, что конвертация валюты в гривну и оплата упомянутых долгов планируется в течение следующих двух недель.

Вместе с тем он добавил, что от ЕБРР и Европейского инвестиционного банка в ближайшее время ожидается еще почти 170 млн евро по идентичному механизму - согласование изменения целевого использования средств в рамках уже действующих кредитных соглашений и в пределах кредитных линий.

"По сути это приостановка финансирования ряда инвестиционных проектов с целью быстрого финансирования ликвидности компании, что позволит, не получив средств от своих дебиторов, заплатить своим кредиторам (по факту только генерирующим компаниям)", - пояснил член наблюдательного совета НЭК.