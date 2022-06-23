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АНАЛІТИКА

«Нова пошта» и «Дия. Бизнес» запускают безвозмездную логистическую помощь по релокации бизнеса

 

Центр поддержки предпринимателей "Дия. Бизнес" в Ужгороде объявляет старт совместного проекта с группой компаний "Нова пошта" по логистической помощи бизнесу в перевозке оборудования или продукции во время релокации.

Как отмечается в совместном сообщении, распространенном в четверг, одно юридическое лицо сможет получить услуги логистики объемом до 10 тыс. грн.

"Бизнес может получить льготные условия перевозки при условии соответствия определенным критериям. В частности, бизнес должен быть зарегистрирован на территориях, где продолжаются активные боевые действия: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Киевская, Одесская области", - отмечается в сообщении.

Льготные условия будут предоставляться только с целью релокации бизнеса в другие центральные и западные области Украины — перевозка оборудования для производства, торговли или предоставления услуг, продукции.

Перевозка товаров для их прямой реализации конечному потребителю в рамках помощи не допускается.

Приоритет при оценке заявок будет предоставляться МСБ, который занимается производством жизненно необходимых товаров и услуг или оказывает помощь гражданам Украины и Вооруженных Сил Украины.

Заявки будут прорабатывать представители центра поддержки предпринимателей "Дия. Бизнес" в Ужгороде, которые будут проводить дополнительные интервью с предварительно отобранными предприятиями.

Центр поддержки предпринимателей в Ужгороде был открыт 15 сентября 2021 года при поддержке USAID и Nokia на базе Ужгородского национального университета при содействии Закарпатского областного совета и Закарпатской областной государственной администрации.
За матеріалами: Интерфакс-Украина
 

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