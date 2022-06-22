Кабмин обязал «Нафтогаз» поставлять газ для технических нужд облгазов по льготным ценам

Кабинет министров обязал ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", входящая в группу "Нафтогаза", поставлять газ операторам газораспределительных систем для технологических нужд по фиксированной цене.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующие изменения внесены в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа постановлением Кабмина №699 от 17 июня, текст которого обнародован на официальном правительственном портале.

Согласно внесенным изменениям, с 1 июня и в течение действия военного положения, а также в течение шести месяцев после его прекращения или отмены, "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" должна продавать газ операторам газораспределительных систем в размере нормативных, сверхнормированных потерь и производственно-технологических затрат ценой 7420 гривен по НДС за тысячу кубометров.

В то же время газ для покрытия потерь облгазов, обусловленных военными действиями и понесенных в связи с предотвращением/урегулированием гуманитарных кризисных ситуаций, "Нафтогаз" будет поставлять по 0,01 гривны за тысячу кубометров (с НДС).

При этом цена газа на покрытие сверхурочных потерь облгазов будет рассчитываться по отдельной формуле.

Изменения в Положение о возложении специальных обязанностей также регулируют процесс подписания соответствующих соглашений на поставку газа и проведение расчетов.

Как сообщалось, ранее председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что начиная с последних месяцев фактически все бытовые потребители - 97,6% - получают газ напрямую от "Нафтогаза". Он также сообщил, что после решения правительства о передаче облгазов группы РГК Дмитрия Фирташа в управление "Нефтегаза" компания сконцентрирует более 60% на рынке распределения газа.

Ранее Витренко также признавал, что действующие тарифы не покрывают производственные расходы облгазов.

"У них в тарифе была заложена цена газа 7 грн/куб. м, в то время как на рынке она была 40 грн/куб. м. Объективно из-за государственного регулирования все их расходы не покрывались", - отмечал Витренко, выразив мнение , что разницу между действующими и экономически обоснованными тарифами облгазов должно компенсировать государство

28 мая Кабинет министров передал в управление государственной компании "Черноморнефтегаз", входящей в группу "Нафтогаза", арестованы активы операторов газораспределительных систем (ГРС, облгазы), которые ранее суд передал Нацагентству по вопросам коррупционных активов (АРМА).

Ранее судья Печерского суда Киева передал в управление АРМА арестованные частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем, большинство из которых контролировали структуры Дмитрия Фирташа.