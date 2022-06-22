Фінансові новини
- |
- 22.06.22
- |
- 02:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмин обязал «Нафтогаз» поставлять газ для технических нужд облгазов по льготным ценам
23:21 21.06.2022 |
Кабинет министров обязал ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", входящая в группу "Нафтогаза", поставлять газ операторам газораспределительных систем для технологических нужд по фиксированной цене.
Как сообщает БизнесЦензор, соответствующие изменения внесены в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа постановлением Кабмина №699 от 17 июня, текст которого обнародован на официальном правительственном портале.
Согласно внесенным изменениям, с 1 июня и в течение действия военного положения, а также в течение шести месяцев после его прекращения или отмены, "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" должна продавать газ операторам газораспределительных систем в размере нормативных, сверхнормированных потерь и производственно-технологических затрат ценой 7420 гривен по НДС за тысячу кубометров.
В то же время газ для покрытия потерь облгазов, обусловленных военными действиями и понесенных в связи с предотвращением/урегулированием гуманитарных кризисных ситуаций, "Нафтогаз" будет поставлять по 0,01 гривны за тысячу кубометров (с НДС).
При этом цена газа на покрытие сверхурочных потерь облгазов будет рассчитываться по отдельной формуле.
Изменения в Положение о возложении специальных обязанностей также регулируют процесс подписания соответствующих соглашений на поставку газа и проведение расчетов.
Как сообщалось, ранее председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что начиная с последних месяцев фактически все бытовые потребители - 97,6% - получают газ напрямую от "Нафтогаза". Он также сообщил, что после решения правительства о передаче облгазов группы РГК Дмитрия Фирташа в управление "Нефтегаза" компания сконцентрирует более 60% на рынке распределения газа.
Ранее Витренко также признавал, что действующие тарифы не покрывают производственные расходы облгазов.
"У них в тарифе была заложена цена газа 7 грн/куб. м, в то время как на рынке она была 40 грн/куб. м. Объективно из-за государственного регулирования все их расходы не покрывались", - отмечал Витренко, выразив мнение , что разницу между действующими и экономически обоснованными тарифами облгазов должно компенсировать государство
28 мая Кабинет министров передал в управление государственной компании "Черноморнефтегаз", входящей в группу "Нафтогаза", арестованы активы операторов газораспределительных систем (ГРС, облгазы), которые ранее суд передал Нацагентству по вопросам коррупционных активов (АРМА).
Ранее судья Печерского суда Киева передал в управление АРМА арестованные частные корпоративные права на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем, большинство из которых контролировали структуры Дмитрия Фирташа.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада вернула пошлины и НДС на импорт с 1 июля
|«Партия компромисса» против «партии войны до победы». Что происходит в окружении Зеленского
|Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы не потерять статус в ЕС
|Рада запретила воспроизведение музыкальной продукции российского происхождения в медиа и общественном транспорте
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмин обязал «Нафтогаз» поставлять газ для технических нужд облгазов по льготным ценам
|Верховный Суд разблокировал рассмотрение апелляции на решение суда о возвращении «ПриватБанка» Коломойского
|Доминированию группы Фирташа на газовом рынке Украины положен конец, у «Нафтогаза» 97,6% бытовых потребителей и 61% облгазов - глава НАК
|Медицинская группа компаний ADONIS перенесет роддом в клинику на Софиевской Борщаговке
|Нормативы к началу июня нарушали 16 украинских банков - НБУ
|Россияне сообщили руководству Запорожской АЭС, что с 1 сентября станция перейдет под контроль «Росатома»
Бізнес
|Более половины глобального рынка рекламы находится в руках пяти технологических гигантов
|Бренд косметики Revlon подает на банкротство, но не исчезает с рынка
|TSMC увеличит производство микросхем по зрелым техпроцессам в полтора раза
|TSMC в 2024 году получит новое оборудование ASML и через год выйдет на 2 нм
|Средняя цена электромобиля в США превысила $60 тысяч
|Объявлены сроки появления электрокара совместной разработки Honda и Sony
|Цены на видеокарты рухнули вслед за рынком криптовалют — майнеры экстренно избавляются от своих запасов