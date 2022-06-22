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Верховный Суд разблокировал рассмотрение апелляции на решение суда о возвращении «ПриватБанка» Коломойского
15:48 21.06.2022 |
Верховный Суд удовлетворил кассационные жалобы "Приватбанка", Кабмина и Национального банка Украины (НБУ) и отменил определение Шестого апелляционного админсуда, которым он в марте 2021 года остановил рассмотрение апелляционных жалоб на решение Окружного админсуда г. Киева от 18 апреля 2019 года "ПриватБанка" по требованию Игоря Коломойского.
Соответствующее решение Верховный Суд вынес 1 июня, сообщает Finbalance.
В частности, отменено определение апелляционной инстанции, которым было приостановлено рассмотрение апелляционных жалоб "Приватбанка", Кабмина и НБУ на решение Окружного админсуда Киева к решению Конституционным Судом Украины дела по представлению 64 народных депутатов по конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины механизмов регулирования банковской деятельности" (так называемый "антиКоломойский закон").
Верховный Суд, оценивая выводы Шестого апелляционного админсуда, отметил, что "суд не может ссылаться на объективную невозможность рассмотрения дела в случае, когда собранные доказательства позволяют установить и оценить обстоятельства (факты), которые являются предметом судебного разбирательства".
Верховный Суд также решил, что суд апелляционной инстанции не привел мотивов и перечня обстоятельств, на основании которых он пришел к выводу именно об объективной невозможности рассмотрения данного дела к рассмотрению Конституционным Судом Украины соответствующего конституционного представления.
"Имеющихся в материалах дела доказательств достаточно для полной, всесторонней и объективной оценки обстоятельств дела, являющихся предметом судебного разбирательства", - говорится в постановлении Верховного Суда.
Ранее НБУ, Кабмин, Минфин и Фонд гарантирования вкладов физлиц подавали ходатайство о закрытии указанного дела по иску Игоря Коломойского о признании незаконной национализации "Приватбанка", мотивируя это именно вступлением в силу "антиКоломойского закона", устанавливающего особенности производства по делам об обжаловании решений НБУ, Фонда гарантирования, Минфина, НКЦБФР, Кабмина по выводу банков с рынка.
В частности, законом установлено, что владельцы признанных неплатежеспособных банков имеют право на возмещение причиненного им ущерба в судебном порядке, но суды не могут отменять решения государственных органов, связанных с неплатежеспособностью или национализацией банка, а следовательно, такие производства подлежат закрытию.
Как сообщалось, 2 марта 2021 Шестой апелляционный административный суд приостановил рассмотрение апелляции "Приватбанка" на решение суда первой инстанции, который удовлетворил иск Игоря Коломойского об отмене национализации банка к решению КСУ.
Напомним, Окружной административный суд Киева 18 апреля 2019 года по иску Игоря Коломойского упразднил решение НБУ о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства и определении перечня связанных с банком лиц.
Приватбанк, Кабмин и Нацбанк обжаловали это решение в апелляционной инстанции.
Напомним, правительство Украины 18 декабря 2016 года, ссылаясь на предложение НБУ и бывших акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.
Бывшие владельцы банка пытаются обжаловать национализацию банка, тогда как "Приватбанк" и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба, который оценивается по меньшей мере в $5,5 млрд. В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.
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