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АНАЛІТИКА

Доминированию группы Фирташа на газовом рынке Украины положен конец, у «Нафтогаза» 97,6% бытовых потребителей и 61% облгазов - глава НАК

 

Доминирующему положению группы "Региональная газовая компания" олигарха Дмитрия Фирташа на газовом рынке Украины положен конец, заверил глава правления НАК Нафтогаз· Юрий Витренко.

"Деолигархизация. На газовом рынке об этом термине много говорили, но, у нас в Украине, на нем почти два десятилетия доминировала группа олигарха Фирташа. Сейчас этому приходит конец", - сказал Витренко на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Он отметил, что начиная с последних месяцев фактически все бытовые потребители - 97,6% - получают газ непосредственно от "Нафтогаза".

"Между нами нет посредника в виде группы Фирташа, которая никогда не была реальным поставщиком, а была посредником, который не нес те риски, которые несут обычно настоящие поставщики, в европейском понимании этого слова", - пояснил Витренко.

Он также отметил, что после решения правительства о передаче облгазов РГК в "Нафтогаз", они в ближайшее время перейдут к НАК.

"Это фактически будет больше 60% (у НАК - ИФ) на этом рынке распределения или транспортирования газа", - подытожил глава "Нафтогаза".
 

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