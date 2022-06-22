Фінансові новини
- |
- 22.06.22
- |
- 02:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Доминированию группы Фирташа на газовом рынке Украины положен конец, у «Нафтогаза» 97,6% бытовых потребителей и 61% облгазов - глава НАК
15:09 21.06.2022 |
Доминирующему положению группы "Региональная газовая компания" олигарха Дмитрия Фирташа на газовом рынке Украины положен конец, заверил глава правления НАК Нафтогаз· Юрий Витренко.
"Деолигархизация. На газовом рынке об этом термине много говорили, но, у нас в Украине, на нем почти два десятилетия доминировала группа олигарха Фирташа. Сейчас этому приходит конец", - сказал Витренко на пресс-конференции в Киеве во вторник.
Он отметил, что начиная с последних месяцев фактически все бытовые потребители - 97,6% - получают газ непосредственно от "Нафтогаза".
"Между нами нет посредника в виде группы Фирташа, которая никогда не была реальным поставщиком, а была посредником, который не нес те риски, которые несут обычно настоящие поставщики, в европейском понимании этого слова", - пояснил Витренко.
Он также отметил, что после решения правительства о передаче облгазов РГК в "Нафтогаз", они в ближайшее время перейдут к НАК.
"Это фактически будет больше 60% (у НАК - ИФ) на этом рынке распределения или транспортирования газа", - подытожил глава "Нафтогаза".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада вернула пошлины и НДС на импорт с 1 июля
|«Партия компромисса» против «партии войны до победы». Что происходит в окружении Зеленского
|Кандидат авансом: 7 требований, которые должна выполнить Украина, чтобы не потерять статус в ЕС
|Рада запретила воспроизведение музыкальной продукции российского происхождения в медиа и общественном транспорте
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмин обязал «Нафтогаз» поставлять газ для технических нужд облгазов по льготным ценам
|Верховный Суд разблокировал рассмотрение апелляции на решение суда о возвращении «ПриватБанка» Коломойского
|Доминированию группы Фирташа на газовом рынке Украины положен конец, у «Нафтогаза» 97,6% бытовых потребителей и 61% облгазов - глава НАК
|Медицинская группа компаний ADONIS перенесет роддом в клинику на Софиевской Борщаговке
|Нормативы к началу июня нарушали 16 украинских банков - НБУ
|Россияне сообщили руководству Запорожской АЭС, что с 1 сентября станция перейдет под контроль «Росатома»
Бізнес
|Более половины глобального рынка рекламы находится в руках пяти технологических гигантов
|Бренд косметики Revlon подает на банкротство, но не исчезает с рынка
|TSMC увеличит производство микросхем по зрелым техпроцессам в полтора раза
|TSMC в 2024 году получит новое оборудование ASML и через год выйдет на 2 нм
|Средняя цена электромобиля в США превысила $60 тысяч
|Объявлены сроки появления электрокара совместной разработки Honda и Sony
|Цены на видеокарты рухнули вслед за рынком криптовалют — майнеры экстренно избавляются от своих запасов