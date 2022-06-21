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Медицинская группа компаний ADONIS перенесет роддом в клинику на Софиевской Борщаговке
08:41 21.06.2022 |
Медицинская группа компаний ADONIS перенесет роддом семейного типа, расположенный в левобережной части Киева из-за непродления аренды помещения.
«Обстоятельства, по которым мы вынуждены релокировать роддом не зависят от нас. Владелец здания не продлил договор аренды помещения, в связи с чем мы вынуждены покинуть его до конца недели», - сообщила медгрурппа.
МГК ADONIS уточняет, что врачебные команды в полном составе работают в роддоме в Софиевской Борщаговке.
«Все пациентки, заключившие договоры о родовспоможении с ООО «Адонис-Центр» в связи с этими обстоятельствами, получат услуги по родовспоможению в клинике в Софиевской Борщаговке. Перевозка скорой помощи ADONIS бесплатная и круглосуточная (в том числе во время комендантского часа)», - уточнили в компании.
В клинике сообщили, что за годы работы роддома на левом берегу на свет появились более 800 малышей.
Как сообщалось, МГК ADONIS открыла роддом семейного типа на Софиевской Борщаговке.
ADONIS - сеть частных медицинских центров для взрослых и детей, основана более 20 лет тому назад. В нее входят 12 филиалов в Киеве и области, в том числе два собственных роддома и лаборатория стволовых клеток.
В филиалах клиники врачи ведут прием по 66 медицинским направлениям.
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