Медицинская группа компаний ADONIS перенесет роддом в клинику на Софиевской Борщаговке

Медицинская группа компаний ADONIS перенесет роддом семейного типа, расположенный в левобережной части Киева из-за непродления аренды помещения.

«Обстоятельства, по которым мы вынуждены релокировать роддом не зависят от нас. Владелец здания не продлил договор аренды помещения, в связи с чем мы вынуждены покинуть его до конца недели», - сообщила медгрурппа.

МГК ADONIS уточняет, что врачебные команды в полном составе работают в роддоме в Софиевской Борщаговке.

«Все пациентки, заключившие договоры о родовспоможении с ООО «Адонис-Центр» в связи с этими обстоятельствами, получат услуги по родовспоможению в клинике в Софиевской Борщаговке. Перевозка скорой помощи ADONIS бесплатная и круглосуточная (в том числе во время комендантского часа)», - уточнили в компании.

В клинике сообщили, что за годы работы роддома на левом берегу на свет появились более 800 малышей.

Как сообщалось, МГК ADONIS открыла роддом семейного типа на Софиевской Борщаговке.

ADONIS - сеть частных медицинских центров для взрослых и детей, основана более 20 лет тому назад. В нее входят 12 филиалов в Киеве и области, в том числе два собственных роддома и лаборатория стволовых клеток.

В филиалах клиники врачи ведут прием по 66 медицинским направлениям.