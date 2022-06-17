Россияне сообщили руководству Запорожской АЭС, что с 1 сентября станция перейдет под контроль «Росатома»

Национальная атомная энергогенерирующая компания (НАЭК) "Энергоатом" заявляет, что оккупационная администрация намерена перевести Запорожскую атомную электростанцию под полный контроль российской компании "Росатом" до конца лета.

Об этом говорится в официальном Telegram-канале "Энергоатома".

Сообщается, что в среду, 15 июня, представитель оккупационной администрации собрал руководство Запорожская АЭС и объявил им о планах России.

"До ведома работник электростанции он довел информацию, что с 1 сентября 2022 года ЗАЭС полностью перейдет под контроль России и, соответственно, "Росатома". Мол, готовьтесь встречать новое руководство и работать по новым правилам", - сказано в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что заявление оккупанта не соответствует действительность, так как Запорожская АЭС работала и будет работать в энергосистеме Украины.

В компании добавили, что временный захват атомной электростанции не означает ее передачи стране-агрессору.