АМКУ не выдавал разрешение французскому холдингу на покупку сети Brocard

Антимонопольный комитет не выдавал разрешение французскому косметическому холдингу Philippe Benacin на покупку 100% двух украинских компаний, работающих в косметически-парфюмерной сфере: Брокард-Украина и Эгзагон. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В комитете объясняют, что не могли выдать разрешение на концентрацию ввиду действия особых процедур на период военного положения.

В конце мая СМИ сообщили, со ссылкой на письмо Philippe Benacin, что французский холдинг завершил покупку Брокард-Украина и Эгзагон 23 мая, о чем известил АМКУ.

В комитете подтвердили, что в начале мая получили заявления от Philippe Benacin и Группы Алькор о предоставлении разрешения французскому холдингу на приобретение доли в более 50% в двух кипрских компаниях.

Заявления поступили в период, когда деятельность АМКУ в сфере рассмотрения заявлений о предоставлении разрешения на концентрации еще была приостановлена и действовали рекомендательные разъяснения, которыми предполагалась упрощенная процедура подачи заявлений в период военного положения.

Разъяснениями определялось, что при поступлении заявлений их рассмотрение останавливается, а возобновляется при предоставлении дополнений к заявлениям, но не позднее трех месяцев после завершения или отмены военного положения.

Следовательно, указанные выше заявления были приостановлены до прекращения или отмены военного положения и по состоянию на 15 июня комитет не предоставлял разрешение на заявленные концентрации, говорится в сообщении АМКУ.

Также, на сегодняшний день в комитете отсутствует полный список документов, который необходимо подавать вместе с заявлениями.

Также комитет не получал уведомлений о том, что сделки по покупке уже завершены.

Группа Benacin разрабатывает, производит и распространяет парфюмерию и косметику как эксклюзивный во всем мире лицензиат известных брендов (Abercrombie & Fitch, Anna Sui, Boucheron, Coach, DKNY, Donna Karan, Dunhill, Ferragamo, Graff, GU, Karl Lagerfeld, Kate Spade, MCM, Moncler, Montblanc, Oscar de la Renta, Repetto, S.T. Dupont, Ungaro и Van Cleef & Arpels). Группа Алькор состоит из нескольких кипрских и российских компаний по производству парфюмерно-косметической продукции и управлению сетью парфюмерно-косметических магазинов в России (Letoile) и Украине (Brocard).

