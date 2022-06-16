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Нафтогаз включил в реестр 8,8 млн домохозяйств с ценой газа 7,96 гривны/куб. м
18:15 15.06.2022 |
Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" назвала тариф, по которому будут получать газ бывшие клиенты газсбытов, потерявшие поставщика с 1 июня: они будут получать газ по цене 7,96 грн/куб. м (с НДС, без стоимости транспортировки).
Об этом сообщается на сайте компании.
"С 1 мая 2022 года в реестр Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" подключены 8,8 млн украинских домохозяйств, получавших газ от поставщика "последней надежды" (ПОН), согласно годовому тарифному плану "Фиксированный" с ценой 7,96 грн/ куб. м (с НДС, без стоимости транспортировки)", - говорится в сообщении.
Таким образом, все потребители, ранее получавшие природный газ от группы "ТВІЙ ГАЗЗБУТ" (104.ua) и ООО "Одессагаз-Снабжение", с 1 мая 2022 года обеспечиваются газом от Нафтогаза, добавили в компании.
"Новые клиенты производят оплаты с предыдущим поставщиком за газ, полученный до 30 апреля 2022 года, а с 1 мая 2022 года оплачивают газ на счета ГК "Нафтогаз Украины", - пояснили в "Нафтогазе".
Поставщик газа последней надежды (ПОН) предоставляет услуги населению, если они остались без газопоставщика. К примеру, вследствие банкротства, окончания либо аннулирования лицензии, неизбрания поставщика потребителем после разрыва договора с другим учреждением. В 2015 году ПОНом был избран НАК "Нафтогаз Украины".
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