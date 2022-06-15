Украинцы выбрали эскиз для третьей марки от Укрпочты

Министерство цифровой трансформации и Укрпочта объявили результаты голосования за эскиз к марке "Добрый вечер, мы из Украины!" - эскизом к марке станет трактор, тянущий танк.

Об этом сообщают пресс-службы Минцифры и Укрпочты.

Этот вариант выбрали 41,2% участников опроса. За неделю к опросу приобщилось более 833 тысяч человек, из которых более 766 тысяч - в Дії.

На втором месте Путин, которого останавливает ВСУ - 18,6%. Третье место у воина из KALUSH - 14,8%.

Четвертое и пятое место разделили гусь в поле с военными и керамический петушок. За них отдали свой голос 13 и 12,5%.







