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AliExpress возобновляет доставку в Украину
15:57 14.06.2022 |
Торговая площадка AliExpress с 15 июня возобновляет доставку в Украину.
Об этом говорится в сообщении акционерного общества "Укрпочта", передают Українськi Новини.
"Теперь украинцы смогут снова покупать товары из Китая на самом популярном в мире маркетплейсе AliExpress. Доставка в Украину "Укрпочтой" доступна уже с 15 июня. В настоящее время доставка заказов возможна в 14 областях: Винницкую, Житомирскую, Ивано-Франковскую, Киевскую, Кировоградскую, Львовскую, Полтавскую, Ривненскую, Сумскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черкасскую, Черниговскую, Черновицкую. Доставка в другие области будет постепенно добавляться", - говорится в сообщении.
"Пользователи снова могут заказывать доставку товаров с AliExpress сразу на сайте в отделение или почтомат Новой почты. Для этого нужно только указать опцию AliExpress Standard Shipping и на карте выбрать ближайшее работающее отделение/почтомат", - заявил СЕО Новой почты Глобал Юрий Беневитский.
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